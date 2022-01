ARVAMUS | Kuidas investeerida 2022. aastal? Keeruline aasta tuleb ühisrahastusele ja idufirmadele, kuid megatrendid jätkuvad

Järjekordne aastaring on märkamatult läbitud ning aeg on teha kokkuvõtteid ka finantsturgudel toimunud liikumiste kohta. Kiire pilk Bloombergi ekraanile ei jäta palju mõtlemisruumi – tootluste poolest on lõppev aasta enamike turgude osas olnud suurepärane. Tallinna börs oma 49-protsendilise tootlusega on maailma parimate seas. Tallinna IPOdroomil toimunud liikumised tõid juurde väga palju uusi investoreid, kes üldise edu taustal julgesid vaadata kodust kaugemalegi. Eurostoxx 50 on aasta algusest 21 protsenti ning USA SP 500 eurodes mõõdetuna pea 38 protsenti plussis. Keerulisem oli aasta Aasia ning arenevatele turgudele, kuid oma edulood on olemas sealgi.

Kogu selle investeerimispeo taustal on paslik meenutada, et elame endiselt koroona ajal, kus majanduses on palju piiranguid ning geopoliitiliseltki ei ole maailmas just kõige rahulikumad ajad. Lisaks on viimase paari kuuga nii ettevõtjate, keskpankurite, investorite kui tavaliste lihtsate inimeste suurimaks mureks kujunemas inflatsioon, mis on ka uude algavasse aastasse halastamatult oma kombitsaid sirutamas. Elu muutub kallimaks ja keerulisemaks, kus tuleb senisest enam mõelda ning planeerida. Kõik see kehtib ka investeerimise kohta, aga õnneks on siin ka üks positiivne erand. Halastamatu konkurentsi tingimustes pole investeerimisega alustamine Baltikumis olnud kunagi nii odav kui täna. Ka pole kunagi olnud nii palju investeerimist toetavaid koolitusi, taskuhäälingu saateid ning raamatuid.

Suurepärased tulemused on investorite meeli uinutamas