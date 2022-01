GRAAFIK | Elektri börsihind küündib täna üle 200 euro megavatt-tunni kohta

Laupäeval on börsihind madalam hommikul kella seitsmeni, pärast seda hakkab hind kerkima. Börsihind on üle 200 euro megavatt-tunni kohta kella kümnest hommikul kella kaheteistkümneni päeval ning õhtul kella kuuest kella seitsmeni. Kõige odavam on börsihind öösel kell kolm, makstes 119,99 eurot megavatt-tunni kohta, kõige kallim aga kell seitse õhtul, makstes 225,28 eurot.