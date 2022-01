GRAAFIK | Elektri börsihind on homme hommikuni madal, päeval kerkib hind

Elektriturul valitseb ebakindlus ning iga päev on justkui uus.

Esmaspäeval on hommikul kella kaheksani börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Pärast seda kerki hind. Kõige kallimad on hinnad alates kella kahest päeval. Kõige odavam on börsihind kell neli öösel, makstes 10,09 eurot megavatt-tunni kohta, kõige kallim aga kell kuus õhtul, 150,62 eurot megavatt-tunni kohta.