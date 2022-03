GRAAFIK | Elektri börsihind on kallim homme hommikul ning õhtutundidel

24. märtsil on elektri börsihind taas kõrgem, seda nii hommikul kui ka õhtutundidel. Börsihind püsib alla 200 euro kella kuueni hommikul. Hommikul kella seitsmest kella kümneni tõuseb börsihind üle 200 euro, pärast seda langeb. Õhtul kella kuuest hakkab börsihind taas kallinema ning püsib päeva lõpuni üle 200 euro. Õhtul kell seitse tõuseb börsihind üle 300 euro megavatt-tunni kohta.

Keskmine börsihind on homme 188,51 eurot megavatt-tunni kohta, siis täna on see 184,93 eurot megavatt-tunni kohta.