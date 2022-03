GRAAFIK | Hakkab jälle pihta? Homme hommikul lendab elektri börsihind mitmeks tunniks lakke

Homme on börsihind alla 200 euro megavatt-tunni kohta öösel kella kaheteistkümnest kella seitsmeni hommikul ning päeval üheteistkümnest kella kuueni õhtul. Hommikul kell seitse tõuseb börsihind üle 200 euro ning järgmisel tunnil, kell kaheksa, tõuseb hind 410 euroni. Kõige kõrgem on börsihind hommikul kell üheksa, 410,05 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga öösel kella kaheteistkümnest kella üheni, 109,91 eurot megavatt-tunni kohta.