GRAAFIK | Homme hilisel õhtutunnil kerkib elektri börsihind üle 300 euro megavatt-tunni kohta

Homne elektri börsihind on üldjoontes stabiilne. Siiski päeva alguses on börsihind üllatavalt kõrge, üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Seevastu järgmisel tunnil on börsihind alla 70 euro. Hommikul kella seitsmeni püsib börsihind vahemikus 139 kuni 164 eurot. Seejärel küündib börsihind pea 300 euroni. Kella neljani õhtul on taas börsihind stabiilne, vahemikus 73 kuni 120 eurot. Pärast seda saabub taas börsihinna tõus ning kell kaheksa õhtul ületab börsihind 300 euro megavatt-tunni piiri. Kõige odavam on börsihind öösel kell üks, 66,62 eurot. Kõige kõrgem on börsihind õhtul kell kaheksa, 311,47 eurot.