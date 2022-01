GRAAFIK | Homme kerkib elektri börsihind pea 300 euroni megavatt-tunni kohta

Kolmapäeval, 26. jaanuaril on elektri börsihind hommikul kella kuuest päeval kella üheni üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Pärast seda on börsihind odavam. Kõige madalam on börsihind homme kell kolm öösel, makstes 88,65 eurot megavatt-tunni kohta, kõige kõrgem aga kell 9 hommikul, 290,51 eurot megavatt-tunni kohta.