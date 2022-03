GRAAFIK | Homme õhtutunnil on elektrihind püsivalt kõrge

18.märtsi elektri börsihind on üldjoontes stabiilne, Kuni hommiku kella üheksani on hind kõrgem ning kõige odavamad tunnid on kella üheksast kuni kella kaheni päeval. Börsihind hakkab tõusma kella neljast ning on kõrge kuni kella üheksani. Siis tuleb tunnike soodsamat hinda ning päev lõpeb taaskord hinnaga, mis jääb üle 200 euro megavatt-tunni kohta.