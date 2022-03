GRAAFIK | Homme on börsihind pea terve päeva stabiilne. Õhtutundidel on hind kõrgem

Homne elektri börsihind püsib pea terve päeva stabiilne, õhtutundidel hind siiski kallineb. Öösel kella kahest kella viieni hommikul püsib börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Hommikul kella kuuest päeval kella kolmeni kerkib börsihind üle 100 euro. Kella kahest kella neljani on taas börsihind alla 100 euro.. Pärast seda hakkab hind kerkima. Õhtul kell kaheksa tõuseb börsihind üle 200 euro, pärast seda hakkab taas langema, kuid on siiski üle 120 euro. Kõige odavam on börsihind õhtul kell neli, 57,98 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind hommikul kell seitse, 225,03 eurot megavatt-tunni kohta.