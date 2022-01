GRAAFIK | Homme on Eesti keskmine börsihind võrreldes Soomega üle 100 euro võrra kallim. Börsihind kerkib üle 200 euro

Reedel, 29. jaanuaril on elektri börsihind kahel viimasel tunnil alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Kõrgem on börsihind kella seitsmest hommikul päeval kella kaheteistkümneni. Teatud tundidel ületab börsihind üle 200 euro megavatt-tunni kohta.

Kõige madalam on börsihind homme õhtul kell üksteist, makstes 88,81 eurot megavatt-tunni kohta, kõige kõrgem aga kell kaheksa hommikul, 220,10 eurot megavatt-tunni kohta.

Keskmine elektri börsihind on homme Nordpooli järgi 137,35 eurot megavatt-tunni kohta, täna on selleks 129,22 eurot. Soomes on homme keskmine börsihind Nordpooli järgi 22,11 eurot megavatt-tunni kohta.