GRAAFIK | Homme on elektri börsihind hommikutundidel kõrge. Teatud tundidel on elekter aga üllatavalt madal

Homme on elektri börsihind päeva esimesel tunnil uskumatult odav, küündides veidi üle 30 euro. Järgmisel tunnil aga tõuseb börsihind juba üle 100 euro megavatt-tunni kohta. Öösel kella neljast kerkib hind uuesti üle 100 euro. Kell seitse hommikul on börsihind juba üle 300 euro, järgmisel tunnil kerkib üle 400 euro. Hommikul kella kümnest päeval kella kolmeni on rahulikumad tunnid, mil börsihind on alla 100 euro. Õhtul kella neljast tõuseb börsihind uuesti, jäädes päeva lõpuni vahemikku 164 kuni 273 eurot. Kõige odavam on börsihind päeva esimesel tunnil, 31,17 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind hommikul kell kaheksa, 425,59 eurot megavatt-tunni kohta.