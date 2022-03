GRAAFIK | Homme tõuseb elektri hind teatud tundidel kõrgustesse, mida pole ammu nähtud

Homme on börsihind keskmiselt veidi üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Kui eelmisel nädalal nägime enam kui 400-euroseid tunde, siis nüüd jõuame uue sajani. Hommikul kella 8st kuni kella 11ni on hind selgelt kõrgem ning sellesse vahemikku võiks jätta vähem tegevusi. Stabiilselt kõrgeks jääb hind kogu päevaks. Tundub, et kõrgemad hinnad on argipäevadel taas reaalsuseks saanud.