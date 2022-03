GRAAFIK | Homne börsihind millegagi ei üllata, kuid enamuse päevast pigem kallis

28. märtsil on elektri börsihind kindlatel tundidel kallis või jällegi väga odav. Hind on kõrgem hommikul kl 7-12 ning õhtul kella 18-22. Väga soodne on elekter kell 2-7 ning 15-18. Homme on keskmine börsihind 67,07 eurot megavatt-tunni kohta.