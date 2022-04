GRAAFIK | Homne börsihind on päeva esimeses pooles stabiilne. Päeva teises pooles on suuri kõikumisi

2. aprillil on börsihind odavam võrreldes eelnevate päevadega. Öösel kella kahest hommikul kella kuueni on börsihind alla 100 euro. Pärast seda hakkab hind tõusma. Uuesti on börsihind alla 100 euro kell 12 päeval. Kell kolm päeval on börsihind üllatavalt madal, jäädes alla 30 euro, ning kell kuus õhtul on börsihind alla 50 euro. Üle 200 euro tõuseb börsihind õhtul kell üheksa, järgmisel tunnil on aga börsihind taas alla 100 euro. Kõige kõrgem on börsihind kell üheksa hommikul, 213,74 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige madalam on aga börsihind kell kolm päeval, 25,28 eurot megavatt-tunni kohta.