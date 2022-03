GRAAFIK | Homne börsihind on taas kõrge. Pea pool päeva on börsihind üle 200 euro

29. märtsil on on börsihind alla 200 euro hommikul kella kuueni. Kella seitsmest hommikul hakkab hind kallinema ja päeva lõpuni püsib hind 193 kuni 277 eurot. Kõige kõrgem on börsihind kell üheksa hommikul, 276,97 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige madalam on aga börsihind päeva esimesel tunnil, 118,39 eurot megavatt-tunni kohta.