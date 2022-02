GRAAFIK | Homne börsihind on teatud tundidel üllatavalt kõrge

Homme varajastel tundidel on börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Kella kuuest hommikul tõuseb börsihind üle 100 euro. Kell seitse hommikul on börsihind juba 255,8 eurot megavatt-tunni kohta. Hommikul kella kaheksast kella üheksani on börsihind üle 300 euro megavatt-tunni kohta. Nii kõrget börsihinda pole tükk aega olnud. Kella üheteist hommikul kella viieni õhtul on börsihind alla 200 euro megavatt-tunni kohta. Kella kuuest kella seitsmeni tõuseb börsihind taas üle 200 euro. Kella kaheksast õhtul hakkab börsihind langema. Kõige kõrgem on börsihind hommikul kell kaheksa, 322,90 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga öösel kell üks ning kell kolm, 98,55 eurot megavatt-tunni kohta.