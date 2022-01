GRAAFIK | Homne elektri börsihind. Ees ootab aasta konkurentsitult karmim päev

Elektriturul valitseb ebakindlus ning iga päev on justkui uus. kui täna on tipptunnil elektri hind 243,19 eurot megavatt-tunni kohta, siis homme on terve päeva keskmine vaid pisut alla 250 euro megavatt-tunni eest. Kõige madalam hind on täna 82,74, kuid homme juba 133,81 eurot.