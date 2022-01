GRAAFIK | Homne elektri börsihind jääb tarbijate kanda. Valitsuse pakutava hinnalaeni hind ei küündi

Pühapäeval, 30. jaanuaril püsib elektri börsihind terve päev alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Kõige madalam on börsihind varahommikul neljast viieni, makstes 31,96 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem aga õhtul viiest kuueni, 99,08 eurot megavatt-tunni kohta, jäädes siiski kõvasti alla eilse tulemuse, kui kõrgeim oli 220,10 eurot megavatt-tunni kohta.

Keskmine elektri börsihind on homme Nordpooli järgi 75,53 eurot megavatt-tunni kohta. Soomes on homme keskmine börsihind Nordpooli järgi 37,66 eurot megavatt-tunni kohta, mis on ca 10 euro võrra kõrgem, kui täna.