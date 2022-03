GRAAFIK | Homne elektri börsihind kerkib teatud tundidel viiekordselt

Homme on elektri börsihind kuni kella viieni hommikul alla 200 euro megavatt-tunni kohta. Hommikul kell kuus kerkib börsihind üle 200 euro, kell seitse hommikul aga juba üle 400 euro. Hommikul kella kaheksast kella üheksani on börsihind üle 500 euro megavatt-tunni kohta. Kella kümneks hommikul langeb börsihind alla 250 euro ning kella viieni õhtul püsib börsihind alla 200 euro. Õhtul kella kuuest kella seitsmeni ning kella üheksast kella kümneni tõuseb taaskord börsihind üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Kõige odavam on börsihind päeva esimesel tunnil ning päeval kell kolm, 109,98 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind hommikul kell kaheksa, 579,45 eurot megavatt-tunni kohta.