GRAAFIK | Homne elektri börsihind näitab taas kõrgemat hinda. Tõus saabub juba hommikutundidel

Esmaspäeval, 31. jaanuaril püsib elektri börsihind öösel tagasihoidlikum, kuid päeval on oodata taas kõrgemaid megavatt-tunni hindu. Kõige madalam on börsihind öösel kahest kolmeni, makstes 48,33 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem aga õhtul kaheksast seitsmeni, 240,67 eurot megavatt-tunni kohta. See on pea kahekordne sellele, mis täna kõrgeim vastu vaatab (99,09 eurot megavatt-tunni kohta).