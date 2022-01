GRAAFIK | Homne elektri börsihind. Õhtul on oodata järsku langust

Elektriturul valitseb ebakindlus ning iga päev on justkui uus. Kolmapäeval on hommikul seitsmest õhtul kella kuueni elektri börsihind üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Kõige kallim on elekter hommikul kell üheksa, kõige odavam aga õhtul kell kaheksa, mil on börsihinnaks 87,04 eurot.