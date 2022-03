GRAAFIK | Homne elektri börsihind on taaskord kõrgem

Homme on terve päev börsihind üle 100 euro. Börsihind hakkab tõusma juba varajastel tundidel. Hommikul kell seitse on börsihind üle 230 euro megavatt-tunni kohta. Hommikul kella kaheksast kella üheksani tõuseb börsihind aga juba üle 300 euro. Pärast seda püsib börsihind mõned tunnid alla 130 euro, kuid alates kella viiest õhtul tõuseb taas börsihind üle 200 euro ning püsib seal peaaegu päeva lõpuni. Kõige kõrgem on börsihind hommikul kell üheksa, 329 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga päeva esimesel tunnil, 113,94 eurot megavatt-tunni kohta.