GRAAFIK | Homne elektri börsihind on teatud tundidel tavapärasest kõrgem

Homme on päeva esimesel tunnil börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Kella neljani hommikul püsib hind alla 120 euro. Hommikul kella viiest hakkab hind tõusma ning kella kaheksast kella üheksani on börsihind üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Pärast seda hind langeb. Õhtul kella seitsmest kella kaheksani on aga börsihind taas üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on börsihind hommikul kell kaheksa, 255 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga päeva esimesel tunnil, 70,03 eurot megavatt-tunni kohta.