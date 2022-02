GRAAFIK | Homne elektri börsihind on varajastel tundidel alla 100 euro, tunnirekord saabub hommikul

Kella viieni hommikul on elektri börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta, pärast seda hakkab hind kerkima. Üle poole päevast on börsihind üle 100 euro megavatt-tunni kohta. Viimasel tunnil on börsihind taas üllatavalt madal. Kõige kõrgem on börsihind kell üheksa hommikul, 231,68 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga õhtu viimasel tunnil, 35,10 eurot megavatt-tunni kohta.