GRAAFIK | Homne elektri börsihind on varajastel tundidel odavam. Üle poole päevast on siiski börsihind üle 140 euro

Reedel, 28. jaanuaril on elektri börsihind hommikul kella viieni alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Pärast seda börsihind tõuseb, üle poole päevast on börsihind üle 140 euro megavatt-tunni kohta.

Kõige madalam on börsihind homme kell kolm öösel, makstes 73,08 eurot megavatt-tunni kohta, kõige kõrgem aga kell 10 õhtul, 177,80 eurot megavatt-tunni kohta.

Keskmine elektri börsihind on homme Nordpooli järgi 129,22 eurot megavatt-tunni kohta, täna on selleks 152,54 eurot. Soomes on homme keskmine börsihind Nordpooli järgi 123,70 eurot megavatt-tunni kohta.