GRAAFIK | Homne elektri börsihind valitsusele armu ei anna. Üle poole päevast on hind 120 eurost kõrgem

Neljapäeval, 27. jaanuaril on elektri börsihind hommikul kella kaheksast kuni kella üheni 200 eurot megavatt-tunni kohta. Pärast seda on börsihind tund aega odavam, kuid hiljem taas kallim.

Keskmine elektri börsihind on homme Nordpooli järgi 152,54 eurot megavatt-tunni kohta. See on veidi odavam kui täna, kus keskmine on 165,10 eurot. Soomes on homme keskmine börsihind Nordpooli järgi 136,81 eurot megavatt-tunni kohta.