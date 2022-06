GRAAFIK | Homne elektri hind on taas väga kõrge. „Aktuaalse kaamera“ vaatamine on kallis

Homne päev saab elektri hinna mõttes olema üks viimase aja karmimaid, kui õhtutundidel kerib see üle 400 euro MWh kohta. Kogu päeva jooksul on hind ühtlaselt kõrge.

Lätis ja Leedus on olukord isegi kehvem, sest odav Soome elekter ei pääse sinna tavapärases koguses. Nimelt on Eesti ja Läti vaheline ühendus osaliselt hoolduses.

Kui vaadata tänast reaalset tootmist, siis on näha, et tuuleenergiast tuleb vaid mõnikümmend megavatti elektrit. Päikese tugi on siiski suur, näiteks kella 13–14 vahel tuli seda Eestis 330 megavati eest.