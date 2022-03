GRAAFIK | Keskmine börsihind on täna kõrgem kui eile. Ka hilistel õhtutundidel hind ei rauge

23. märtsil on elektri börsihind taas kõrgem, seda nii hommikutundidel kui ka hilisõhtul. Börsi tunnihind on alla 100 euro megavatt-tunni kohta üksnes kahel tunnil: hommikul viiest kuueni ning pealelõunat neljast viieni.

Keskmine börsihind on täna kõrgem kui eile. Kui eile oli keskmine 180,80 eurot megavatt-tunni kohta, siis täna on see 184,93 eurot megavatt-tunni kohta.