GRAAFIK | Millal homme elektrit tarbida? Keskmine on mõistlik, kuid on ka mõned kõrgema hinnaga tunnid

Homme on börsihind keskmiselt vaid pisut üle saja euro megavatt-tunni kohta. Kui selle nädala jooksul oleme näinud ka enam kui 400-euroseid tunde, siis pühapäeval hind sellistesse kõrgustesse ei ulatu. Öösel kella 1-st kuni kella 2-ni on hind veidi krõbedam, siis jääb pikemaks ajaks 100 ja 125 euro vahele. Päevasel ajal aga langeb tunnihind üheks tunniks isegi 25,08 eurole. Vahemikus kella 18-st 22ni on kõige kallim elektrit tarbida.