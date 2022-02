GRAAFIK | Nii odavat elektri börsihinda ei mäleta enam keegi: homne keskmine hind langeb märgatavalt

13. veebruaril on elektri börsihind väga odav - alla 25 euro megavatt-tunni kohta. Eriti soodsad on hommikused tunnid. Alates kella viiest õhtul hakkab hind tõusma, kuid jääb siiski normaalsuse piiresse. Kõige odavam on börsihind hommikul viis, makstes ligi 10 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind õhtul kell kuus, makstes ligi 100 eurot megavatt-tunni kohta.