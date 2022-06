GRAAFIK | Soojad ilmad on kohal. Tänane keskmine elektribörsihind on siiski kõrgemate killast

Täna on keskmine börsihind NordPooli järgi 191,67 eurot megavatt-tunni kohta. Päeva varajastel tundidel oli börsihind veel odav, jäädes alla 100 euro. Börsihind hakkas tõusma hommikul kella seitsmest, ületades 200 euro piiri. Päeva jooksul on tunde, mil börsihind on alla 200 euro. Siiski üle poole päevast püsib börsihind üle 200 euro megavatt-tunni kohta