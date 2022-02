GRAAFIK | Täna elektri börsihind on varajastel tundidel üle saja euro, hind püsib enamiku päevast suhteliselt kõrge

Kella ühest kuni kolmeni hommikul on elektri börsihind üle 100 euro megavatt-tunni kohta, pärast seda hind langeb. Kella kaheksat hommikul kuni keskpäevani on börsihind suhteliselt kõrge vahemikus 80-95 eurot megavatt-tunni kohta. Kella 12-15 langeb elektrihind taas madalamale. Seejärel on kuni kl 22 õhtul elektri hind üle saja euro. Kõige kõrgem on börsihind kell seitse õhtul, 127,37 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga hommikul kella nelja ajal, 11,01 eurot megavatt-tunni kohta.