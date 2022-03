GRAAFIK | Täna on börsihind üsna stabiilne, teatud tundidel teeb hind siiski ootamatu hüppe

Täna on elektri börsihind hommikul kella kuueni vahemikus 112 kuni 136 eurot megavatt-tunni kohta. Hommikul kella seitsmest tõuseb börsihind üle 168 euro. Kell kaheksa hommikul tõuseb börsihind pea kahekordselt, mil hinnaks on 332,71 eurot. Järgmisel tunnil langeb börsihind, jäädes siiski üle 200 euro. Kell kümme hommikul on börsihind veidi üle 100 euro. Vahemikus hommikul kella üheteistkümnest päeval kella kolmeni on jääb börsihind alla 100 euro. Pärast seda hakkab hind aga taas kerkima, kell viis õhtul on börsihind 225 eurot. Järgmistel tundidel päeva lõpuni püsib börsihind vahemikus 136 eurot kuni 198 eurot. Kõige odavam on börsihind päeval kell kaksteist, 85,43 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind hommikul kell kaheksa, 332,71 eurot megavatt-tunni kohta.