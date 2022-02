GRAAFIK | Täna on elektri börsihind taas kõrge. Teatud tunnil on hinnaks pea 200 eurot

Varajastel tundidel on börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Kella neljast hommikul hakkab börsihind tõusma ning ülejäänud päeva püsib börsihind üle 100 euro megavatt-tunni kohta. Kella neljast hommikul kella viieni õhtul püsib börsihind vahemikus 124 kuni 146 eurot. Õhtul kella kuuest kella üheksani on börsihind kõrgem, küünides pea 200 euroni. Pärast seda langeb taas börsihind ja püsib alla 130 euro. Kõige kõrgem on börsihind kell seitse õhtul, 192,39 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga öösel kella kahe ajal, 18,092 eurot megavatt-tunni kohta.