GRAAFIK | Täna on elektri börsihind varajastel tundidel üllatavalt madal, hind tõuseb juba hommikul

Varajastel tundidel on börsihind üllatavalt madal. Kella seitsmest hommikul hakkab börsihind tõusma. Kella ühest päeval õhtul kella neljani on börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta. Õhtul kella viiest hakkab börsihind taas tõusma ning on üle 100 euro megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on börsihind kell seitse õhtul, 134,18 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga hommikul kella kolme ajal, 15,92 eurot megavatt-tunni kohta.