GRAAFIK | Tänane börsihind püsib õhtupoolikuni stabiilne, pärast seda hind tõuseb

Täna on terve päev börsihind üle 100 euro megavatt-tunni kohta. Hommikul kella seitsmeni püsib börsihind alla 100 euro megavatt-tunni kohta, pärast seda tõuseb. Kella neljani õhtul püsib börsihind all 120 euro megavatt-tunni kohta. Pärast seda aga hind tõuseb. Siiski ei ületa börsihind kogu päeva jooksul 170 eurot. Vahemikus õhtul kella seitsmest kella kaheksani on päeva kõrgemad börsihinnad, pärast seda hing hakkab langema. Kõige kõrgem on börsihind kell seitse, 162,78 eurot megavatt tunni kohta. Kõige odavam on börsihind aga öösel kella nelja ajal, 100,07 eurot megavatt-tunni kohta.