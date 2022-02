GRAAFIK | Tänane elektri börsihind hakkab juba hommikul kallinema

Öösel kella kahest kella neljani on elektri börsihind eriti soodne, jäädes alla 13 euro megavatt-tunni kohta. Hommikul kella kuuest hakkab börsihind tõusma ning kallim on hind õhtutundidel, jäädes siiski kogu päeva vältel alla 120 euro megavatt-tunni kohta. Kõige odavam on börsihind öösel kell kolm, makstes ligi 12,75 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind hommikul kell seitse, makstes 118,07 eurot megavatt-tunni kohta.