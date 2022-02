GRAAFIK | Tänane elektri börsihind näitab taas kõrgemat hinda. Tõus saabus juba hommikul

Teisipäeval, 1. veebruaril on elektri börsihind alla 200 euro megavatt-tunni kohta hommikul kella seitsmeni, pärast seda kerkib hind üle 200 euro ning püsib seal õhtul kella kaheksani. Börsihind on taas madalam hilistel õhtutundidel. Kõige madalam on börsihind õhtul kell üksteist, makstes 118,88 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem aga õhtul kell seitse, 246,98 eurot megavatt-tunni kohta.