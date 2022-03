GRAAFIK | Tänane elektri börsihind on eilsega võrreldes üsna stabiilne

Täna on elektri börsihind päeva esimesel tunnil alla 100 euro megavatt-tunni kohta, ülejäänud päeva jääb börsihind vahemikku 132 kuni 274 eurot, mis on kordades odavam võrreldes tänasega. Hommikul kella viieni püsib börsihind alla 200 euro. Kella kuuest hommikul kella neljani päeval kerkib hind üle 200 euro. Õhtul langeb hind mõneks tunniks alla 200 euro, kuid teatud tundidel kerkib taas üle 200 euro. Kõige odavam on börsihind päeva esimesel tunnil, 96,16 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind õhtul kell seitse, 273,58 eurot megavatt-tunni kohta.