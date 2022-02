GRAAFIK | Tänane elektri börsihind on eilsest mõnevõrra soodsam

Eriti soodne on börsihind öösel kella kolmest kella neljani, mil börsihind jääb alla 16 euro megavatt-tunni kohta. Hommikul kella seitsmest hakkab börsihind tõusma, kuid jääb alla 120 euro megavatt-tunni kohta. Kõige odavam on börsihind öösel kell kolm, makstes ligi 14,67 eurot megavatt-tunni kohta. Kõige kõrgem on aga börsihind hommikul kell üksteist, makstes 118,55 eurot megavatt-tunni kohta.