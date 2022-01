GRAAFIK | Tänane elektri börsihind. Päeva esimesed tunnid on odavamad, hommikul kerkib hind pea poole võrra

Elektriturul valitseb ebakindlus ning iga päev on justkui uus. Neljapäeval on kella seitsmeni hommikul börsihind alla 120 euro megavatt-tunni kohta. Kella seitsmest hommikul tõuseb börsihind pea poole võrra, 192,03 eurot megavatt-tunni kohta. Börsihind langeb keskpäeval mõneks tunniks. Kõige odavam on börsihind päeva esimesel tunnil, 87,07 eurot megavatt-tunni kohta, kõige kallim aga kell 8 hommikul, 215,24 eurot megavatt-tunni kohta.