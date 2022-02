GRAAFIK | Tänane elektri börsihind püsib öösel rahulik, tunnirekord saabub hommikul

Öisetel tundidel on elektri börsihind üsna soodne, kerkides varastel hommikutundidel 56 euroni megavatt-tunni kohta. Hommikul kella üheksast on aga börsihind juba krõbedam ehk maksta tuleb 206,51 eurot megavatt tunni kohta. See on ühtlasi päeva kõige kõrgema hinnaga tund. Kõige odavam on elekter öösel ühest kaheni, kui megavatt-tunni hind on 19,44 eurot.