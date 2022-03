GRAAFIK | Tänasel õhtutunnil on ees oodata krõbedamat elektri börsihinda

Tänane elektri börsihind on üldjoontes stabiilne, kuid siiski esineb kaks hinnatundlikumat perioodi: üks hommikul ja teine õhtul. Börsihind hakkab tõusma vaikselt hommikul kella kuuest ning saavutab ühtlasi päevarekordi kell kaheksa. Maksta tuleb siis megavatt-tunni eest 262, 89 eurot.

Kõige soodsam on homme elekter hommikul 10-11ni, kui megavatt-tunni kohta tuleb maksta 58,55 eurot.

Teine kõrgem lainehari saabub õhtul, st et kell neli hakkab taas elektri hind tõusma. Õhtuse rekordi saavutab elektri börsihind kell 7, siis tuleb maksta megavatt-tunni eest 250.01 eurot.

Meenutame ka seda, et 7. detsembril oli keskmine elektri tunnihind 469,03 eurot ning maksimum kerkis üle tuhande euro.