Üürisoodustused Tallinna kesklinna äripindadel jätkuvad aprilli lõpuni

„Kesklinna ettevõtted, sealhulgas eriti just tugevalt turistidele suunatud ettevõtted vanalinnas, on pidanud koroonakriisis kõige enam ennast ümber suunitlema ja on kiirelt kliente kaotanud,“ ütles Tallinna abilinnapea Joosep Vimm. Kui 2019. aastal külastas Tallinna 4,5 miljonit väliskülalist, siis eelmisel aastal oli see arv pea kaheksa korda väiksem.