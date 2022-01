PlayStationi tootja Sony tutvustas oma elektriautot

Ettevõte teatas, et asutab kevadel firma Sony Mobility Inc., mis hakkab täiselektrilise 7 kohalise linnamaasturi arendamise ja tootmisega tegelema. 2020. aasta septembris Wall Street Journalile antud intervjuus rääkis Sony tegevjuht, Kenichiro Yoshida, et neil on suur huvi sõidukite tootmise vastu, täheldades, et juba aastaid tagasi oli plaan mängude kõrvalt teha midagi, mis liiguks ka päriselt.

Kui elektrisõidukitel on keskmiselt 20 liikuvat osa, siis sisepõlemismootoriga autol on neid umbes 100 korda rohkem ja sellest tulenevalt sõltuvad elektriautod rohkem tarkvaralistest lahendustest, mistõttu on IT lahendustele spetsialiseerunud ettevõttel lihtsam sellesse ärisse siseneda, ütles Sony Wall Street Journalile.

Sony teatas, et nende pildisensori on just see, mis tõstab neist konkurentidest kõrgemale. Praegu kasutab peamiselt nende sensoreid Apple, kui Sony sõiduki prototüübile oli neid külge poogitud lausa nelikümmend. Mängukonsooli tootja eesmärk on lõpuks pakkuda neljanda taseme autonoomsusega sõidukit. Antud tasemega auto suudab teatud tingimustel sõita ilma inimese osaluseta.

Ettevõte plaanib aastaks 2027 müüginumbrid tuua 3 miljoni elektrisõidukini aastas. See tähendaks, et Sony müüks 10 protsendi kogu mailmas müüdavatest elektriautodest.