Kõrge elektriarve tekitas pahameelt ka Eesti esiinvestorile

Suur elektriarve võttis aga jalust nõrgaks ka Eesti esiinvestori Jaak Roosaare, kes oma sotsiaalmeedia postituses ka pahameelt väljendas. "See on koht, kus riigil tuleks korraks peeglisse vaadata – skoorida 107 eurot käibemaksu mitte-toimiva börsisüsteemi tõttu tundub veidi ebaõiglane," kirjutas Roosaare peale seda, kui tema majapidamist tervitas üle 600-eurone elektriarve.

Lisaks on tekkinud Ärilehe lugejatel küsimus, miks kõigil tarbijatel ei ole veel Eesti Energia arvet pdf-kujul kättesaadavaks tehtud.

Eesti Energia klienditeenuste kommunikatsioonijuht Lilian Eylandt selgitas, et tegemist ei ole ootamatu ega ülekoormusest tingitud probleemiga, vaid arve pdf-kuva genereerimine võtabki süsteemides veidi aega.

"Pdf-versioon tekib meie e-teenindusse 24 tundi pärast arve kinnitamist. Arve summa on e-teeninduses ja mobiiliäpis kohe näha, aga pdf-kuva nägemiseks soovitame päeva pärast tagasi tulla," lisas Eylandt.

Inimesed on asunud massiliselt lepinguid muutma?

Suured elektriarved on suunanud inimesi ka oma seniseid pakette ümber vahetama. Ärilehele teadaolevalt on näiteks Alexela klientidel uue hinnapakkumise saamisega raskusi ja nad saavad ettevõttelt automaatvastuse, mille sisu viitab suurele töökoormusele. "Tulenevalt suurest huvist elektri ja maagaasi hinna vastu on meie töökoormus suurenenud. Vastame Teie kirjale esimesel võimalusel," seisab Alexela vastuses.