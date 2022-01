Föderaalreservi suunamuutus raputas Euroopa ja USA turge

Languse põhjustas hirm meetmete ees, mida Föderaalreserv võib hakata ellu viima oodatust varem inflatsiooni maha surumiseks. Kolmapäeva pärastlõunal avaldatud detsembri kohtumise protokollist selgus, et ametnikud võivad tõsta lühiajalisi intressimäärasid juba märtsis, eesmärgiga vähendada turgudel likviidsust, teatas Wall Street Journal.

Tehnoloogiamahukas Nasdaq Composite Index langes 522,54 punkti ehk 3,3 protsenti, mis on suurim ühe päeva protsentuaalne langus alates veebruarist 2021. Viimati alustas Nasdaq aastat nii kehvasti 2008.

Investorid valmistuvad eelseisval aastal volatiilsuseks. Lähedalt jälgitakse tarneahela kitsaskohti, võimalikku intressimäärade tõusu ja ettevõtete tulude kasvu aeglustumist. Omikroni variandi levik on pannud investorid olukorda, kus tuleb mõelda kas peaks portfellid ümber tegema väärtusaktsiate suunal, kirjutas Wall Street Journal.

"Kuigi varasemalt eeldati üldiselt, et inflatsioon langeb 2022. aasta jooksul märkimisväärselt, kuna tarne piirangud vähenevad, teatasid hetkel peaaegu kõik, et nad on oma inflatsiooniprognoosi 2022. aastaks märkimisväärselt ülespoole korrigeerinud ja paljud tegid seda ka 2023. aasta kohta," seisis Föderaalreservi koosoleku protokollis.