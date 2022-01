Ministeeriumid on energia käibemaksu alandamisel lahkarvamusel

Rahandusministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Ministeerium märgib, et käibemaksumäära vähendamine on ebaefektiivne gaasi, elektri- ja soojusenergia hinnatõusu vähendamiseks, kuna tegemist ei ole sihitud meetmega. Lisaks tuuakse välja, et muudatuse positiivne mõju lõpptarbijale on väike, sest keskmine arve väheneks muudatuse tulemusel alla 10 protsendi, see tähendab keskmiselt umbes 4-5 euro ulatuses. Samuti toob ministeerium välja, et määra langetuse mõju ei pruugi tarbijateni jõuda, kuna riik ei kehtesta hindu.