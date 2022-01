Hüüdnime Tornimäe oraakel sai Ruta siis, kui töötas SEB pangas analüütikuna ning paistis silma sellega, et oli panga professionaalsetest prognoosijatest väga tihti kõige täpsem ja argumenteeritum. Delfi Ärileht võttis ühendust Rutat hästi tundnud inimestega, kes kirjeldasid teda kui otsekohest ja ausat inimest, kes võis öelda väga teravalt, kuid seda seetõttu, et teda kuulda võetaks. Nad soovisid jääda anonüümseks, et kõlama ei jääks mitte nende nimed, vaid Ruta – professionaali ja inimesena. Kuidas teda iseloomustatakse? Milline oli tema ootamatu lõpuga päädinud elu?