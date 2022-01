Uus buum kinnisvaras: virtuaalne krunt võib maksta kordades rohkem kui villa Viimsis

Investorid on tabanud virtuaalse maa ostupalavik. Digitaalses maailmas toimuvad kinnisvaratehingud on kasvanud hüppeliselt, juhindudes samast põhimõttest nagu füüsilises maailmas: kõige tähtsam on asukoht, vahendas New York Times.

Eelmise aasta lõpus sõlmis Tokens.com kinnisvaratehingu Decentralandi moepiirkonnas, ostes krundi ligi 2,2 miljoni euro eest. Ettevõte, kelle sõnul oli kinnisvaratehing suurim metaversumi ajaloos, plaanib piirkonda rajada luksuslike moebrändide virtuaalse kaubanduskeskuse.



Allikas: Scanpix, Decentraland NFT kaubamaja

Decentraland koosneb umbes 90 000 maalapist, igaüks neist on 232 ruutmeetrit. Investorid kõrvutavad praegust Decentralandi kunagise Ameerikaga. “Kujutage ette, et te tulite ammu aega tagasi Ameerikasse ja ostsite sentide eest SoHo kvartalisse krundi. Praegu seda ei müüda, sest see on hindamatu, aga kunagi oli see lihtsalt karjamaa,” teatas üks Metaverse Groupi investor.

Oktoobris omandas Tokens.com, plokiahela tehnoloogiaettevõte, mis on keskendunud NFT-dele ja metaversumi kinnisvarale, 50 protsenti Metaverse Groupist, mis tegeleb virtuaalse kinnisvaraga. Tehingu hind oli umbes 1,7 miljoni dollarit. Kui nende füüsiline kontor asub Torontos, siis virtuaalne peakorter asub maailmas nimega Decentraland Crypto Valley. See on metaversumi enda Silicon Valley. Decentralandis on ka linnaosad hasartmängude, ostukeskuste, moe ja kunsti jaoks.

Kõrvaltvaatajale võivad praegused metaversumid tunduda kui arvutimängud, siis investorid näevad neis suurt tulevikku. Kui muidu sa ärkad üles kodus ja pead sõitma tööle, siis tulevikus loodavad paljud asjaga seotud, et piisab vaid VR-prillidest ja kõnnidki läbi metaversumi tööandja virtuaalsesse kontorisse ning teed sealt tööd.

Kui koroona põhjustatud piirangud jätsid ära paljud avalikud esinemised, kolisid artistid nagu Justin Bieber, Ariana Grande ja Travis Scott metaversumi, et fännid ei jääks kontsertidest ilma. See tekitaks olukorra, kus investorid hakkasid kokku ostma virtuaalseid kontserdimaju, baare ja kaubanduskeskuseid. Usutakse, et metaversumis toimuvate tehingute kogumahuks kujuneb eelseisval ajal pea triljon eurot, teatas New York Times.